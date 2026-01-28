Pinones Arce verso il Milan: "Sarà una partita equilibrata ma noi giochiamo in casa"

Pinones Arce verso il Milan: "Sarà una partita equilibrata ma noi giochiamo in casa"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:05Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Domani al Viola Park va in scena la partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Milan. Partita che nel corso del campionato ha regalato emozioni indelebili per le ragazze gigliate che hanno raggiunto la vittoria solo nei minuti finali grazie alla rete decisiva del 4-3 di Tryggvadottir. Queste sono state le parole di Mister Pinones Arce in vista del match, ai canali ufficiali del club: "La partita contro il Milan è importante, perché teniamo molto alla Coppa Italia.

Dopo la gara di andata è ancora tutto in equilibrio ma noi giochiamo in casa e questo può fare la differenza. Dovremo essere pronte ad andare oltre i 90 minuti se necessario, ci giochiamo la Semifinale".