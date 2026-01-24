La Fiorentina femminile sbatte sulla Lazio: a Formello finisce 3-0

Niente da fare per la Fiorentina Femminile di Pinones Arce: a Formello la Lazio vince 3-0. Le ragazze viola giocano appena 10 minuti, rendendosi protagoniste di due occasioni, entrambe sventate dal portiere biancoceleste Durante, una delle quali clamorosa. La prima arrivata su tiro di Janogy messo in angolo. La seconda arrivata in occasione del rigore assegnato alla Fiorentina dopo fallo su Severini.

In questa occasione l'ex Durante si rende protagonista di tre veri e propri miracoli: prima parando il rigore di Severini, poi murando prima la ribattuta della stessa calciatrice e infine, una seconda ribattuta questa volta di Janogy. Da questo momento la Lazio diventa padrona del campo, segnando due goal nel primo tempo, al 29° con Goldoni e al 36° con l'ex Piemonte e chiudendo la pratica nel secondo tempo con l'autogol di Curmark su punizione al 61°. Con questa pesante sconfitta, la Fiorentina fallisce la possibilità di recuperare dei punti alla capolista Roma, ma soprattutto subisce l'aggancio della stessa Lazio, adesso anch'essa 2° a pari merito a 18 punti. Prossimo impegno Giovedì in Coppa Italia contro il Milan, sfida da non fallire vista l'importanza dichiarata di questo obbiettivo.