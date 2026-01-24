Pinones Arce: "Ci manca fare più gol degli altri. Giovedì sarà diverso"

Oggi alle 18:01Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Pablo Pinones Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, ha commentato così la prestazione della squadra viola dopo la sconfitta in casa della Lazio per 3-0: "Per vincere le gare ci manca il fare più gol delle avversarie, è facile. La squadra, più che il mercato, la valutiamo sempre con il direttore, lavoriamo a stretto contatto con la società, e se succede qualcosa ben venga, altrimenti sono contento così.

Penso semmai alla sfida di giovedì, che sarà molto diversa da quella di oggi: mi aspetto una gara migliore di quella di oggi, con una squadra più pronta e un differente atteggiamento da parte nostra".