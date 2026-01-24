Pinones Arce: "Ci manca fare più gol degli altri. Giovedì sarà diverso"

Pablo Pinones Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, ha commentato così la prestazione della squadra viola dopo la sconfitta in casa della Lazio per 3-0: "Per vincere le gare ci manca il fare più gol delle avversarie, è facile. La squadra, più che il mercato, la valutiamo sempre con il direttore, lavoriamo a stretto contatto con la società, e se succede qualcosa ben venga, altrimenti sono contento così.

Penso semmai alla sfida di giovedì, che sarà molto diversa da quella di oggi: mi aspetto una gara migliore di quella di oggi, con una squadra più pronta e un differente atteggiamento da parte nostra".