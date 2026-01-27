Lazio Women, Grassadonia: "Contro le viola una vittoria meritata"

Lazio Women, Grassadonia: "Contro le viola una vittoria meritata"FirenzeViola.it
Oggi alle 15:47Fiorentina Femminile
di Niccolò Santi
fonte TMW

Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla sfida casalinga vinta 3-0 contro la Fiorentina Femminile tre giorni fa: "Quella contro la Fiorentina in campionato stata una partita dominata, abbiamo sbagliato qualcosa nei primi dieci minuti che abbiamo rivisto, ma alla fine è stata una vittoria meritata e voluta. Ora guardiamo avanti, domani c'è il derby".