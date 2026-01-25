Calciomercato
Fiorentina Femminile, possibile avventura in America per Bonfantini
FirenzeViola.it
A giugno l'ormai ex attaccante della Juventus Agnese Bonfantini è stata riscattata dalla Fiorentina Femminile e per lei è arrivato un contratto fino al 2027 (con opzione per un altro anno) ma il suo futuro potrebbe essere non più in viola ma, secondo quanto appreso da FirenzeViola, a stelle e strisce.
Tra la giocatrice e l’allenatore Pinones Arce i rapporti sono ottimi ma l’ex Inter e Juventus non sembra un punto fisso dell'attacco viola e giocatrice e società dunque già in questa sessione di mercato potrebbero decidere di cogliere questa opportunità nel calcio americano.
