Serie A Femminile, Lazio 2-0 Fiorentina dopo 45°: decisive due ex viola
Dopo 45 minuti, Fiorentina Femminile sotto di due goal contro la Lazio a Formello. Le ragazze di Pinores Arce approcciano bene alla gara: dopo 18 secondi Omarsdottir serve Janogy che fa partire un sinistro velenoso. Pronta la risposta dell'ex viola Durante. Passano altri 5 minuti e la Fiorentina conquista un rigore: fallo di Reyes su Severini. Sul dischetto va la stessa calciatrice italiana, ma il portiere biancoceleste intuisce, respingendo prima il rigore e successivamente due ribattute, la prima ancora di Severini, la seconda di Janogy.
Dopo questa tripla occasione fallita, cambia la partita: la Fiorentina si psegne, la Lazio comanda il gioco. Dopo qualche minuto di trame di gioco e conclusioni interessanti arrivo il goal del vantaggio biancoceleste con colpo di testa di Goldoni al 29°. Passano pochi minuti e la Lazio raddoppia, questa volta con l'ex Piemonte al 36°. Azione partita da un recupero palla della solita Goldoni sulla trequarti viola.
