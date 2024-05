CATENA, Finale, siamo pronte: daremo tutto in campo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Michela Catena, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club viola in vista del match di domani sera (ore 21:30) a Cesena contro la Roma, valido per la finale di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Ancora non riesco a realizzare l'importanza del match di domani: contestualmente ho tanta voglia di scendere in campo perché ci sarà un'atmosfera bellissima con un grande pubblico. Mi ha fatto felice il fatto di aver molto contribuito a raggiungere questa finale ma adesso dobbiamo fare di tutto per poterla vincere. La gara contro la Juve a Biella è stata la svolta della stagione nel torneo: forse nessuno di noi si aspettava questo risultato ma abbiamo messo in campo tutto e abbiamo centrato la finale. Come si affronta la Roma? Giocando come sappiamo: non dobbiamo mai tirare indietro la gamba. Vincere sarebbe un coronamento per i miei anni alla Fiorentina".