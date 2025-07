Canzi fa le carte alla stagione: "La Fiorentina avrà grande influenza sul campionato"

Siamo alle porte della nuova stagione anche nel calcio femminile, con la Serie A che riparte dalla Juventus Campione d'Italia in carica. Il prossimo campionato si preannuncia essere avvincente come l'ultimo, con le bianconere chiamate a difendere il titolo dagli assalti di Inter e Fiorentina su tutte. Di questo ha parlato, nell'intervista concessa a Tuttosport, il tecnico della stessa Juventus, Massimiliano Canzi: "Con Piovani l’Inter lo scorso anno ha fatto forse la sua miglior stagione, quindi è normale che se arrivi secondo e ti migliori poi punti a vincere. Quindi credo che sarà la squadra che principalmente proverà a prendere il nostro posto, così come la Roma perché i nuovi cicli portano con sé grandi ondate di freschezza.

Mi viene in mente anche la Fiorentina, che non avrà le Coppe, aspetto che quest’anno avrà grande influenza sul campionato. E poi anche la scelta dell’allenatore da parte del Sassuolo manda un messaggio chiaro. Credo che sarà un campionato molto competitivo".