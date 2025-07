Ufficiale Fiorentina Femminile, un altro addio: Kaja Erzen è stata ceduta alla Ternana

vedi letture

Nuova cessione in casa Fiorentina Femminile. Con una nota sul suo sito ufficiale, il club viola ha comunicato l'addio di Kaja Erzen. Ecco la nota della società:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Kaja Erzen alla Ternana. Alla giocatrice slovena vanno i ringraziamenti per l'impegno in maglia viola messo in campo in ogni sfida insieme dal 2022 ad oggi. In bocca al lupo per il futuro Kaja!