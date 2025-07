Maya Cherubini sul primo contratto: "È un sogno che avevo da bambina. Una gioia immensa"

La calciatrice della Fiorentina Maya Cherubini ha firmato quest'oggi il suo primo contratto da professionista. Nata nel 2007 la centrocampista gigliata ha firmato un contratto fino al 2027. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club gigliato: "È il sogno che avevo da bambina. Dedico questo a quella bambina che sognava di diventare una calciatrice professionista. E' un orgoglio e una gioia immensa".

Cosa rappresenta per te il passaggio in prima squadra?

"È un'occasione per crescere e rubare il più possibile alle ragazze che hanno più esperienza di me. Gli allenamenti sono duri ma è in queste occasioni che si impara di più"

Ti sei già posta degli obiettivi?

"L'esordio in campionato e migliorare il più possibile. Poi anche ritagliarmi più spazio possibile e dare una mano alla primavera quando avrà bisogno".

Sei veloce e dribbli possiamo fare il paragone con Messi?

"Non mi piacciono i paragoni di questo tipo che mettono pressione. Sono le mie caratteristiche ma voglio godermi il momento con i piedi per terra".

Come stanno andando questi primi giorni di ritiro?

"Stiamo imparando ad essere squadra. Dalla cena al pranzo, stiamo insieme sempre. Il tecnico ci sta mettendo a disposizione tutti i mezzi".

Come è fare il ritiro tutti insieme al Viola Park?

"Ci sentiamo tutti una grande famiglia. Ieri siamo andati a vedere la prima squadra maschile. E' bello, a mensa ci incontriamo sempre e ci sentiamo parte della stessa famiglia".