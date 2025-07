Europei Femminili, Spagna terza semifinalista. Domani Francia-Germania

La Spagna è la terza semifinalista dell'Europeo Femminile, dopo Italia e Spagna, avendo battuto 2-0 la Svizzera padrona di casa nonostante anche due rigori sbagliati dalle stesse iberiche. Le spagnole affronteranno la vincente di domani tra Francia e Germania.

Il primo tempo si apre in salita in realtà per la Spagna che al 9' sbaglia il primo rigore con Caldentey e la frazione di gioco finisce sullo 0-0. Nella ripresa la gara si decide in 5 minuti: al 66' segna Del Castillo, al 71' raddoppia Pina. Indolore all'88' il secondo errore del dischetto con Putellas mentre la Svizzera finisce in dieci per l'espulsione di Maritz nel recupero.