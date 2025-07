Europei Donne, doppietta Girelli e l'Italia vola in semifinale. 77' minuti per Severini

L'Italdonne riscrive la storia e vola in semifinale degli Europei Femminili battendo 2-1 la Norvegia. E' la doppietta di Cristiana Girelli a decidere la sfida: dopo il gol al 50' dell'attaccante azzurra le avversarie, hanno rialzato la testa con la Hegerberg che prima sbaglia un rigore al 60' ma poi perviene al pareggio 6 minuti dopo. Al 90' è però arrivato il 2-1 che fa esplodere la gioia delle azzurre. 77 minuti in campo per la viola Emma Severini mentre abbandona l'Europeo l'altra viola, il portiere della Norvegia Fiskerstrand.