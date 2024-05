CALCIO DONNE, Valzer di panchine: ecco chi cambia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Valzer di panchine anche in campo femminile. Con Sebastian De La Fuente che, secondo quanto fatto capire dalle interviste post Coppa, dovrebbe proseguire la sua avventura sulla panchina della Fiorentina Femminile, tanti allenatori sono invece destinati a cambiare squadra, come riporta Tuttomercatoweb. In particolare Rita Guarino lascerà l'Inter al quale non è riuscita a far fare il salto di qualità atteso per andare al Genoa in B ed al suo posto arriverà Gianpiero Piovani dal Sassuolo.

I neroverdi avevano sondato anche l'ex viola Cincotta, dal quale hanno avuto risposta negativa, e sono dunque alla ricerca di un sostituto. Cambia anche l'altra milanese, il Milan appunto, che, dopo l'addio di Ganz e la parentesi con Davide Corti, dovrebbe affidarsi a Matteo Contini, ex difensore di Parma, Napoli e Bari. Cambio anche per la Juve che si è affidata a Max Canzi.