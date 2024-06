BOQUETE, Premiata come miglior centrocampista della stagione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante la sconfitta in finale di Coppa Italia femminile ai rigori contro la Roma, la squadra allenata da De La Fuente può raccogliere una magra consolazione. La FIGC Calcio Femminile ha infatti assegnato i premi per le migliori calciatrici della stagione e la spagnola Verónica Boquete ha vinto il premio come miglior centrocampista. Tra le premiate, come migliore difensore, c'è anche l'ex viola Elena Linari. Ecco il post sulla piattaforma X: