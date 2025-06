Zurkowski verso la Polonia: l'Empoli non riscatta l'ex viola e lo Spezia medita l'addio

Stagione negativa per l'ex giocatore della Fiorentina Szymon Zurkowski all'Empoli, non solo per la retrocessione della squadra in B ma anche e soprattutto per via dei due infortuni che lo hanno condizionato pesantemente. Rientrerà dunque allo Spezia che però vorrebbe cederlo prima dell'inizio del ritiro visto che non rientra nei piani tecnici del club e dell’allenatore D’Angelo ed ha un ingaggio pesante, e fuori dai parametri della Serie B, visto che si aggira sui 1,5 milioni di euro più bonus.

Per il classe ‘97, come riporta Tuttomercatoweb, si prospetta un ritorno in Polonia, dove è seguito da alcune squadre di vertice, dopo una lunga esperienza italiana iniziata proprio nella Fiorenitna che però non ha mai creduto abbastanza nel giocatore.