Ex viola, la gioia di Pierozzi in gol col Palermo: "Mi mancava"

Niccolò Pierozzi, esterno del Palermo autore di gol e assist ieri sera ai danni della Reggiana e giocatore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina assieme al fratello Niccolò, è intervenuto ieri sera in conferenza stampa al termine della partita vinta 2-1: "Migliore prestazione in rosanero? Per gol e assist sì - le parole riportate da TMW. Sono contento, speravo di ripartire così. Bellissimo fare gol al Barbera, mi mancava. Rispetto all’anno scorso abbiamo cercato di archiviare la stagione che non è andata bene. Il mister è stato bene ad infonderci tanta fiducia. Il lavoro fa parte della settimana e poi ti fa rendere in campo. Siamo uniti e compatti, abbiamo una città intera che ci sostiene".

Sul rapporto con Filippo Inzaghi: "Conosco lui e lui conosce me, è importante la sua fiducia e farò del mio meglio per coltivarla".