Folorunsho su Cagliari-Fiorentina: "Dirò come affrontare certi giocatori viola"

Queste alcune dichiarazioni rilasciate a Sky Sport dall'ex centrocampista viola, Michael Folorunsho, sulla sua nuova avventura al Calgliari: “Sono molto contento, ho avuto subito una bella impressione. Mi hanno accolto tutti bene, dai tifosi alla società alla squadra, sono molto contento della decisione che ho preso”.

Cosa puoi dare alla squadra di Pisacane?

“A livello fisico posso dare una mano a recuperare palloni, a fare respirare un po’ la squadra. Poi qualsiasi cosa mi verrà chiesta mi metterò a disposizione per cercare di dare il meglio per la squadra”.

Hai già detto che non ti fa particolare effetto ritrovare la Fiorentina, ma cosa suggerirai ai tuoi nuovi compagni?

“Sicuramente dirò qualche caratteristica particolare su come affrontare certi giocatori”

Cosa aspettarsi all'esordio casalingo in Serie A?

“Daremo tutto. È la prima giornata di campionato e ci teniamo a regalare una gioia ai tifosi nella nostra casa per portare a casa il risultato”.