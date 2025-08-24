L'ex Fiorentina Pasqual debutta da ct dell'U16: contro l'Inghilterra 4 convocati viola

L'ex terzino della Fiorentina Manuel Pasqual debutta alla guida della Nazionale Under 16 dopo aver fatto il vice nell'Under 18 azzurra, in una doppia amichevole contro l'Inghilterra. Appuntamento martedì 26 agosto allo Stadio delle Tre Fontane alle ore 18.30, e giovedì 28 agosto (ore 10.30) al CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti"di Roma. Per l'occasione Pasqual ha convocato 22 calciatori nati nel 2010, tra cui 4 giocatori viola (il difensore Barbone, i centrocampisti Bernamonte e Castagnoli e bomber Croci), che si sono radunati oggi a Roma.

Portieri

Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza)

Difensori

Mattia Barbone (Fiorentina), Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan)

Centrocampisti

Noham Blandina (Club Brugge), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Badr El Hafid (Atalanta), Francesco Olivieri (Empoli), Abdou Samath Seye (Milan)

Attaccanti

Gabriele Borsa (Milan), Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).