Ufficiale

Nastasic all'Al Ula. Il difensore serbo firma da svincolato col club di Serie B araba

Nastasic all'Al Ula. Il difensore serbo firma da svincolato col club di Serie B arabaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:49Ex viola
di Redazione FV

Matija Nastasic riparte dalla Serie B dell'Arabia. Il difensore serbo, ex Fiorentina rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Leganes, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Ula, squadra che ha sede nell'omonima città e milita in Seconda Divisione.

Eccone l'annuncio ufficiale del club saudita: