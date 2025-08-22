L'Udinese non molla Zaniolo ma il Galatasaray rifiuta la prima offerta

L'Udinese vuole Nicolò Zaniolo e sta lavorando per riportare il talento lo scorso anno per sei mesi alla Fiorentina in Italia. Il club bianconero, secondo quanto riporta TMW, vuole il calciatore in prestito con diritto di riscatto e ha formulato la prima offerta al Galatasaray, che però ha rifiutato la proposta. Niente da fare dunque per i friulani che dovranno alzare la cifra che hanno messo sul piatto se vorranno acquistare il classe '99.

La società di Istanbul ha dimostrato più volte di essere un osso duro e di non fare sconti a nessuno quando si tratta di vendere. Il caso recente più eclatante è quello che riguarda Alvaro Morata, oggi in forza al Como. Difficile ipotizzare quali saranno le evoluzioni nei prossimi giorni, ma l'1 settembre è sempre più vicino e la dirigenza dell'Udinese deve studiare altre mosse.