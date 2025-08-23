Zaniolo, l'Udinese fa sul serio per l'ex viola: contatti in corso con il Galatasaray

vedi letture

Dopo la fallimentare scorsa stagione con 3 gol segnati in totale (tutte con la maglia nerazzurra) tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in Serie A. Come riportato da TuttoSport l'Udinese ci sta pensando seriamente e sta trattando con il Galatasaray per trovare una quadra alla possibile operazione. Oltre all'ex viola i friulani stanno pensando anche a Zanoli del Napoli, a lungo accostato anche ai gigliati, per la fascia destra e a Cheddira, sempre di proprietà del Napoli, per l'attacco. Al momento però Conte ha stoppato queste due operazioni fino a che non ci saranno nuovi acquisti.