Simeone si presenta ai tifosi granata: "Il Torino scelta giusta, ho il fuoco dentro"
(ANSA) - TORINO, 23 AGO - "Sono arrivato da dieci giorni, ho tanto fuoco dentro: voglio iniziare questa nuova avventura, venire al Toro è la scelta giusta": così Giovanni Simeone, nuovo attaccante granata, si presenta ai canali ufficiali del club. "Il presidente Cairo mi cercava da tanto tempo, mi volevano anche altre squadre ma sentivo che dovevo scegliere il Toro - spiega il Cholito - anche perché questo è un posto dove serve grinta, e io ne ho tanta da dare: immagino il primo gol al Grande Torino proprio così, di grinta e cattiveria". (ANSA).
