ZAURI, Vlahovic gioiello in vetrina: che forza mentale

L'ex difensore Luciano Zauri ha parlato della prossima sfida che attende la Fiorentina, in casa della Juventus, in un'intervista a TuttoMercatoWeb.com: "Partita importante, non vedo favorite. La Juve è più forte ma il campionato ha detto altro a differenza di quanto accaduto in Champions. E' andata avanti ad alti e bassi e c'è da capire quale sia stato il dispendio fisico e mentale di martedi. La Fiorentina è in un ottimo momento e anche quando perde fa ottime prestazioni. Ad oggi se devo sbilanciarmi dico 51% Fiorentina 49% Juve".

Gli occhi di tutti saranno puntati su Vlahovic...

"Lo vogliono tutti, è un gioiello in vetrina. Dipende da lui: se fa bene la sua carriera non ha limiti, considerato che ha fame e che mentalmente sta dimostrando di avere una forza incredibile. Anche domenica corsa ha realizzato una gran tripletta. Dispiace quel che è accaduto. La Fiorentia lo ha fatto crescere e lui al tempo stesso ha contribuito al rilancio dei viola: è una vicenda che poteva finir meglio".

Per chi conta di più domani tra Juve e Fiorentina....

"Per i viola conta perché vincendo continuerà a crescere. Per la Juve i tre punti sono fondamentali. Il campionato è partiito lentamente per i bianconeri e vincere è molto importante per la corsa Champions".