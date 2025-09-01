Zaniolo, operazione complicata con l'Udinese ma si prova a chiudere

L'Udinese sta provando a riportare in Italia Nicolò Zaniolo. L'ex attaccante della Fiorentina è arrivato a Milano e in queste ore i suoi procuratori sono a colloquio con i dirigenti friulani per provare a chiudere un'operazione che, anche a causa del poco tempo ormai a disposizione, sembra complicata. Come riportato da Tuttomercatoweb.com però l'Udinese ci proverà fino all'ultimo, l'alternativa è Cheddira..