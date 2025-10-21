Zaniolo e la famiglia che cresce: presto padre per la seconda volta
L'ex calciatore della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, che all'Udinese prova a rilanciarsi dopo i sei mesi deludenti a Firenze, sta vivendo un momento felice anche nel privato: la compagna Sara presto gli darà un altro figlio, il secondo della coppia. Ad annunciarlo sono proprio Zaniolo e Sara sui social. Nei giorni scorsi, intervistato a Sky, aveva detto: "Ho una famiglia, un bambino, mi sento responsabilità anche per lui, sono cresciuto non ancora al 100%, ma sono cresciuto".
Chissà se il secondo figlio completerà la sua maturazione.
