Grave lutto per l'ex viola Callejon: morta la sorella di 47 anni

Grave lutto per l'ex esterno di Napoli e Fiorentina, José Callejon. E' infatti morta la sorella Vanesa, di 47 anni. La notizia è stata data dal Marbella FC, dove il giocatore è approdato dopo il ritorno in patria, che ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale. Anche il Napoli si è stretto attorno al suo ex giocatore. Ecco il messaggio del Marbella sui social:

"Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón. L'organizzazione desidera esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile. RIP".