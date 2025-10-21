Grave lutto per l'ex viola Callejon: morta la sorella di 47 anni
Grave lutto per l'ex esterno di Napoli e Fiorentina, José Callejon. E' infatti morta la sorella Vanesa, di 47 anni. La notizia è stata data dal Marbella FC, dove il giocatore è approdato dopo il ritorno in patria, che ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale. Anche il Napoli si è stretto attorno al suo ex giocatore. Ecco il messaggio del Marbella sui social:
"Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón. L'organizzazione desidera esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile. RIP".
El Marbella Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Vanesa Callejón, hermana de nuestros exjugadores José y Juanmi Callejón.— Marbella FC (@marbella_fc) October 21, 2025
La entidad quiere expresar sus condolencias y apoyo a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. D.E.P. pic.twitter.com/EpiEYbiixG
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati