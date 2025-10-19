La Sampdoria ha scelto: panchina a Gregucci con Foti e Pozzi
Angelo Gregucci torna sulla panchina della Sampdoria, dopo la parentesi da collaboratore tecnico nell'ultima parte della scorsa stagione. Con lui anche Salvatore Foti e Nicola Pozzi rispettivamente come vice allenatore e collaboratore tecnico. Per Gregucci, storico collaboratore di Roberto Mancini già alla Fiorentina, l'ultima volta da primo allenatore è stato nella stagione 20-21 all'Alessandria e poi alla Primavera del Frosinone. Ecco la nota del club doriano, dopo l'esonero, ieri, di Donati:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico). Il primo allenamento al “Mugnaini” di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre".
