L'ex viola Marco Donadel è il nuovo allenatore del Montreal

L'ex viola Marco Donadel è il nuovo allenatore del MontrealFirenzeViola.it
Oggi alle 19:30Ex viola
di Redazione FV

L'ex centrocampista della Fiorentina è il nuovo allenatore capo del Montreal. Lo ha annunciato la stessa società canadese di Saputo dove l'ex viola era arrivato già nello staff, come vice, a fine 2024 per poi essere promosso allenatore ad interim fino alla fine della stagione dopo l'esonero di Courtois.

Ora per lui la grande opportunità della conferma come allenatore.