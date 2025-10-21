Castrovilli e la crisi del Bari: "Soffro tanto come tifoso: anche io devo dare di più"

vedi letture

Il centrocampista del Bari ed ex giocatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli, intervistato da TeleBari durante la trasmissione “Tb Sport”, ha commentato la difficile situazione della squadra in vista del ritiro che inizia oggi a Castel di Sangro: "Abbiamo scelto il ritiro per ritrovare concentrazione: il gruppo è sano. A Reggio, dopo un buon primo tempo, al primo episodio negativo ci siamo smarriti. È più una questione mentale che tecnica. Per fortuna siamo ancora all’inizio e possiamo ancora rimediare. Bari è una piazza esigente e forse qualcuno ne risente più di altri, ma ciascuno deve dimostrare a se stesso che può tirare fuori qualcosa in più. Ora sbagliamo anche le cose più semplici, ma per me questa è una squadra forte e posso assicurarvi che ci sono giocatori che sanno fare calcio».

Parlando dei tifosi, a cui è legato anche come supporter della squadra biancorossa, ha aggiunto: "Soffro come tutti: in questo momento i nostri tifosi sono stati fin troppo gentili con noi. Ma la colpa è solo nostra quando scendiamo in campo, di nessun altro. Dobbiamo dare di più. Anche io devo essere più egoista, calciare di più: è un difetto che porto da sempre. So che devo incidere maggiormente in gol e assist. Ho scelto Bari perché ero un tifoso sfegatato e volevo una città che mi sostenesse. Inoltre avevo un debito con mio nonno, per cui Bari era tutto".