Ciccio Graziani: "Le gare più difficili possono rivelarsi le più facili"

Francesco Graziani, ex viola e allenatore, ha parlato a Radio Sportiva in merito al mercato e al calendario della Fiorentina: "Dopo la fine della campagna acquisti della Fiorentina, avevo messo la viola tra le prime 5-6. Oggi è in grande difficoltà, ora ha un trittico di tre partite che fanno spavento sulla carta. Poi magari le partite più difficili si rivelano le più facili".

Continua: “Poi ci sono le gare più abbordabili, ma ora c'è da tenere duro in questo tour de force. Io continuo a pensare che questa rosa sia più competitiva di quella dello scorso anno che è arrivata settima”.