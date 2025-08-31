Zaniolo è in Italia e aspetta l'Udinese, ma Nani frena: "È meglio di noi, resta un sogno"

vedi letture

Dopo la stagione deludente vissuta con le maglie di Atalanta e Fiorentina, Nicolò Zaniolo potrebbe comunque ripartire dall'Italia, con l'Udinese che lo aspetta pronta a prenderlo in caso di definitiva apertura da parte del Galatasaray alle condizioni economiche proposte dal club friulano per il prestito con diritto di riscatto. L'ex Roma, riporta TMW, nel frattempo ha aperto al suo trasferimento a Udine e attende ora che la trattativa possa sbloccarsi definitivamente. Tanto da trovarsi già in Italia, nell'attesa e nella speranza che l'Udinese possa dare l'accelerata definitiva. La proposta dei bianconeri per il classe '99 si attesta sui 9 milioni di euro, suddivisi in 1 milione per l'onere del prestito e 8 per l'eventuale riscatto.

Ne ha parlato anche lo stesso uomo mercato dei friulani, Gianluca Nani, prima di Inter-Udinese su Dazn: "Di base, non deve giocare nell'Udinese, è troppo più bravo e ha un ingaggio importante. Rappresenta un sogno e per noi sarebbe il massimo, è un giocatore del Galatasaray e penso se lo tengano stretto".