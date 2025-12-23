Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi in edicola quest'oggi in Italia.
FirenzeViolaFemminile: Viola avanti (col brivido) in Coppa Italia. A gennaio serve una riflessione sui portieri. I numeri di questo 2025 e arrivederci al 2026
L’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…di Angelo Giorgetti
FirenzeViolaI primi sussulti di Vanoli e l'attesa per l'arrivo di Paratici, segnali di vita sul pianeta Fiorentina. Da sabato in poi, però, serviranno parecchie riprove
Mario TeneraniClamoroso al Franchi, i viola vincono... La bufera è servita, ora la verifica a Parma. Paratici in arrivo, deve ribaltare tutto
Lorenzo Della GiovampaolaFiorentina-Udinese 5-1, termina il match: i viola tornano alla vittoria in A dopo 211
Tommaso LoretoLa Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulo
