VLAHOVIC, Ristic lo difende dalle accuse sui social

INDISCREZIONI DI FV VIOLA, PROGRAMMA DI DOMANI: PARTENZA PER BUCAREST La Fiorentina prosegue il periodo di preparazione alla seconda metà di stagione. Come appreso dalla nostra redazione, domattina la squadra si allenerà alle 11 al centro sportivo Davide Astori, poi pranzerà e in seguito partirà per Bucarest. In... La Fiorentina prosegue il periodo di preparazione alla seconda metà di stagione. Come appreso dalla nostra redazione, domattina la squadra si allenerà alle 11 al centro sportivo Davide Astori, poi pranzerà e in seguito partirà per Bucarest. In... NOTIZIE DI FV BENASSI, LA SITUAZIONE NON CAMBIA NONOSTANTE I GOL Tra le notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it c'è anche la copertina della tarda mattinata, con ad argomento il futuro di Marco Benassi. Nonostante le sue buone, anzi ottime prestazioni nelle amichevoli, in cui risulta il bomber della squadra,... Tra le notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it c'è anche la copertina della tarda mattinata, con ad argomento il futuro di Marco Benassi. Nonostante le sue buone, anzi ottime prestazioni nelle amichevoli, in cui risulta il bomber della squadra,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi