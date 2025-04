Burdisso ha fatto visita al Genoa: ha ricevuto in omaggio la maglia dedicata al Boca

L'ex dirigente della Fiorentina Nicolas Burdisso ha fatto visita al Genoa, più precisamente al Signorini, incontrandosi anche con Flavio Ricciardella, direttore generale del club che era presente in società anche ai tempi in cui l'argentino militava nelle fila rossoblù. Domenica era in tribuna a Como, mentre a Villa Rostan è arrivato per incontrare qualche vecchio amico e ricevere in omaggio la maglia celebrativa dedicata al Boca Juniors, altra squadra dove ha giocato da calciatore. Lo riporta Il Secolo XIX.