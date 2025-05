Italiano: "Bologna scrivi la storia anche con la Juve. Vlahovic un fenomeno per me in viola"

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAG - "Questo turno di campionato vede in programma anche Roma-Fiorentina e quindi la giornata potrebbe essere importante. Ci sono in palio 12 punti e ci sarà da battagliare fino alla fine, ma per l'Europa la sfida con la Juventus è una tappa importante di questo rush finale. Ci siamo preparati bene e sappiamo bene che dovremo essere perfetti, domani e fino alla fine. La Juve è forte, e da quando ha cambiato guida tecnica ha fatto prestazioni importanti e con le squadre di Tudor non hai mai il dominio totale, sarà una gara combattuta di grande ritmo e intensità". Lo ha detto, alla vigilia della sfida di domani sera che alle 20.45 vedrà al Dlal'Ara il Bologna e la Juventus, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano. Italiano punta pure sull'effetto Dall'Ara: "L'ambiente può essere un fattore". A confermarlo, il fatto che nel girone di ritorno il Bologna in casa abbia ottenuto 7 vittorie e due pareggi in 9 gare. (ANSA).

Sull'assenza di Vlahovic, allenato da Italiano alla Fiorentina:

"Io ho avuto Dusan per 6 mesi e continuo a dire che ho conosciuto un giocatore fenomenale, per quello che mi ha dato, per i gol segnati, per l'approccio che aveva... Il fatto che domani non ci sia credo che per noi sia vantaggioso perché uno come lui è sempre pericoloso. Ci sarà però Kolo Muani, un altro campione al quale dobbiamo prestare attenzione. Abbiamo analizzato il loro sviluppo con la palla e proveremo a farci trovare pronti in ogni situazione".