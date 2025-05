Amatucci, un gol importantissimo per allontanare la Salernitana dalla Serie C

Terzo gol stagionale per Lorenzo Amatucci con la maglia della Salernitana. Il regista classe 2004, di proprietà della Fiorentina ma in prestito in campania, oggi si è iscritto al tabellino dei marcatori nel match tra i granata e il Mantova. Un match importantissimo per la Salernitana che vincendo, la partita è finita 2-0 con le reti di Amatucci e Simy, è uscita dalla zona retrocessione raggiungendo il Brescia a 39.

Finisse oggi il campionato i granata per rimanere in cadetteria dovrebbero affrontare i play-out contro i lombardi. Un gol insomma, quello del mediano aretino, che può diventare decisivo nella corsa salvezza per la Salernitana. In zona retrocessione al momento ci sono Cosenza, Cittadella e Sampdoria.