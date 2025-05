L'ex viola Amor: "Betis pericoloso, la Fiorentina dovrà lavorare sodo e concentrata per la finale"

Guillermo Amor, ex giocatore tra le altre della Fiorentina, è stato intervistato da Tuttomercatoweb per parlare delle due semifinali di ritorno europee che vedono protagoniste due italiane e due spagnole.

Su Fiorentina-Betis ecco le sue parole, a partire dai ricordi in maglia viola:

"I miei ricordi e le mie esperienze vissute a Firenze sono indimenticabili sotto ogni punto di vista. La città, i tifosi, la gente, l'Italia, tutto è stato fantastico.

Riguardo alla sfida di giovedì il Betis gioca bene ed è pericoloso se non si presta molta attenzione. La Fiorentina dovrà lavorare duro per puntare alla rimonta ed essere molto concentrata per puntare alla finale di Conference League".