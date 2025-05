Arthur, prima vittoria con il Girona: "Vittoria cruciale. Sudato sangue in campo"

vedi letture

Arrivato nel mercato invernale al Girona, l'ex regista della Fiorentina Arthur Melo ieri sera ha vinto la sua prima partita con la maglia dei catalani. Il brasiliano sta ritrovando continuità anche se in un contesto difficile come quello del Girona al momento 16° in classifica con 38 punti e che non vinceva dal 3 febbraio scorso. Appena arrivato in quell'occasione Arthur non fu convocato e quindi ieri sera contro il Mallorca, 1-0 il risultato finale, l'ex viola ha potuto festeggiare il suo primo successo con i catalani. Queste le sue parole: "Una vittoria cruciale. Abbiamo finito la partita tutti molto stanchi, ma va così quando si lotta fino alla fine e si dà tutto in campo, sudando sangue. Questa è la mentalità; abbiamo ottenuto una vittoria molto, molto importante. Siamo scesi in campo tutti con la stessa mentalità e questo ci ha aiutato molto.

Anche i tifosi sono stati incredibili, lo abbiamo sentito in campo. Questo ci aiuta molto e ci dà fiducia. Avevamo bisogno di una vittoria per cambiare qualcosa, soprattutto l'atmosfera nello spogliatoio. Personalmente mi sento molto bene: ho detto in passato di essere grato ai tifosi del Girona per come mi trattano. Non è facile trovare il ritmo. Grazie anche al mio staff personale, che mi ha aiutato molto".