La Premier su Nico Gonzalez: lo cercano Tottenham e Brighton, lui vuole la Juventus

vedi letture

Gli occhi della Premier League su Nico Gonzalez, nonostante un'annata al di sotto delle aspettative. L'argentino non ha disputato, tra infortuni e cali di rendimento, una grande stagione con la maglia della Juventus, ma gli interessi nei suoi confronti sono comunque vivi. Come sottolinea Tuttosport, gli introiti di una sua cessione servirebbero ai bianconeri per coprire anche i costi del suo riscatto.

L'ex Fiorentina mentalmente è concentratissimo sui torinesi, motivo per cui i sondaggi dalla Premier League di Tottenham e Brighton delle ultime ore lo hanno lasciato indifferente. Il suo obiettivo è restare dov'è ed essere un grande protagonista della squadra che la prossima stagione vorrà lottare per vincere lo scudetto. Prima ci sarà pure il Mondiale per Club per dimostrare tutto il suo valore.