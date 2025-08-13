Vlahovic, quanti fischi nell'amichevole contro la Next Gen per il serbo

La Juventus è in campo nella consueta amichevole in famiglia contro la Next Gen. L’atmosfera di casa, però, non ha cancellato un episodio negativo per Dusan Vlahovic. Il numero 9 ha infatti sbagliato un tap-in davanti alla porta, che avrebbe regalato il 2-0 ai bianconeri dopo il primo gol di Douglas Luiz con la Juve.

La reazione dei tifosi non si è fatta attendere: l’intero stadio ha fischiato il serbo, ribadendo un rapporto sempre più teso con la tifoseria. L’attaccante ha risposto applaudendo, ma senza sorridere: i fischi sono continuati anche nelle azioni successive.