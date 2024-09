VLAHOVIC, Non mi pongo limiti. E sulla mia esultanza...

FirenzeViola.it

L'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nel 3-0 con cui la Juventus ha battuto il Genoa, ha parlato così a DAZN nel post partita: "La cosa più importante è che abbiamo vinto e vogliamo continuare così. Conceiçao? E' appena arrivato, ci vuole tempo per abituarsi. Sa già parlare, ma è un perfezionista e quindi ancora parla in portoghese".

L'esultanza che a molti è sembrata polemica?

"Non c'è problema, la gente parla. Se fai gol sei il migliore, se non lo fai sei il peggiore. Tutto normale, sta a me rispondere sul campo e lo farò sicuramente".

Se le palle arrivano, Vlahovic ha comunque dimostrato di esserci...

"Capita, a volte le occasioni sono meno... La gente si aspetta che io risolva le partite ed è normale, io non scappo. Io faccio sempre tutto al 100%, sono super tranquillo e darò sempre il massimo in campo. Per una punta quando non segni è difficile, ma oggi abbiamo vinto ed è l'unica cosa che conta".

Quanti gol vuol segnare Vlahovic?

"Non lo so, non mi pongo limiti, guardo partita per partita facendo il massimo. Poi tutto quello che arriverà prenderò, ma l'importante è la vittoria perché questa maglia richiede questo".