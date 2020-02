VIVIANO, Stand-by Inter: decisione dopo la Coppa

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Emiliano Viviano è ancora a Milano e continua ad allenarsi da solo nella palestra dell'hotel che lo ospita in attesa di avere notizie dall'Inter. I nerazzurri infatti non hanno ancora deciso di tesserare il portiere svincolato dallo Sporting: il motivo è la lunga inattività dell'ex SPAL. Le condizioni di Handanovic stanno migliorando, il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare il 23 febbraio per la sfida con la Sampdoria. Conte inge per avere un nuovo portiere. Berni non gioca da anni e restare col solo Padelli, in caso di nuovi problemi per Handanovic (o una semplice squalifica) non lo lascia tranquillo. La decisione ad ogni modo è stata posticipata dopo la partita di Coppa Italia: è infatti probabile che Handanovic possa effettuare nei prossimi giorni una nuova visita medica per stabilire definitivamente la data del ritorno in campo. Prima del weekend o al più tardi prima della partenza delle squadra per Roma, in programma sabato pomeriggio, la dirigenza nerazzurra darà una risposta definitiva a Viviano, che intanto continuerà a tenersi in allenamento in hotel.