VIVIANO, Ho avuto attriti con Montella: ora è maturato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio in cui ha risposto ad alcune domande riguardanti il suo ex allenatore ai tempi della Fiorentina, Vincenzo Montella. Ecco le sue parole sul momento di successo che sta vivendo in Turchia: "In Turchia faranno una statua a Montella; può allenare fino a 60 anni, tra Galatasaray, Fenerbahçe e Trabzonspor. Pensate che a Terim abbiano intitolato uno stadio dove non ha mai allenato".

Riguardo al rapporto con Montella ai tempi della Fiorentina, Viviano ha dichiarato: "Io Montella l’ho avuto due volte: alla Fiorentina e alla Sampdoria. Abbiamo avuto attriti in passato, ma per me è molto maturato. Ha smussato il suo carattere particolare che lo portava ad avere qualche problema di gestione. Ora ci sentiamo spesso; l’ho anche aiutato a trovare casa a Istanbul".

Sulle qualità del tecnico, Viviano ha aggiunto: "L’uomo che costruiva sul palleggio, che allargava i due centrali, ora ha imparato a giocare sull’uomo, per esempio. È stato umile ad andare in Turchia e a modellarsi in base al loro calcio. Non è da tutti: lui ha una grande dote, riconoscere il talento. Lo dimostra la fiducia che ha subito dato a Yıldız e Arda Güler. Non sente nessun tipo di pressione, è migliorato tanto e legge benissimo le partite".