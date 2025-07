Arsenal, altro rinforzo in arrivo: per l'ex viola Norgaard spesa di 14 milioni

L’Arsenal continua a muoversi con decisione sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo l’acquisto di Martin Zubimendi e il pressing su Victor Gyökeres e Maghnes Akliouche, il club londinese è ormai a un passo dall’ufficializzare l’ingaggio del centrocampista danese Christian Norgaard.

Secondo quanto riportato da The Athletic, l’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo: il trasferimento si aggira intorno ai 12 milioni di sterline (circa 13,9 milioni di euro), bonus inclusi. Norgaard, 31 anni, ha già sostenuto le visite mediche a Londra, preludio all’annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore. Ex Fiorentina, il danese ha vissuto un passaggio poco memorabile in Serie A, ma si è rilanciato con ottime prestazioni in Premier League, guadagnandosi ora la chiamata da parte di Mikel Arteta.