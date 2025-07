Cutrone e la tentazione americana: il capitano del Como potrebbe ricominciare dalla Mls

vedi letture

Il futuro di Patrick Cutrone potrebbe essere negli Stati Uniti. L’attaccante italiano, attualmente legato al Como, è stato proposto a diversi club della Major League Soccer. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che spiega come l'ex viola sia stato presentato a un’agenzia attiva nel mercato nordamericano, con l’intento di esplorare possibili sbocchi in MLS. Tra le squadre che avrebbero manifestato interesse figurano i New England Revolution, il DC United e lo Sporting Kansas City. Quest’ultimo milita nella Western Conference, mentre i primi due appartengono alla Eastern Conference.

Il classe 1998, numero 10 e capitano del Como, ha chiuso la scorsa stagione con numeri più che discreti: 33 presenze, 7 gol e 5 assist sotto la guida di Cesc Fabregas. Tuttavia, con il mercato in pieno fermento e l’arrivo di nuovi innesti, il suo spazio nel progetto tecnico della squadra lariana potrebbe ridursi. Da qui la scelta, condivisa con il suo entourage, di valutare nuove soluzioni, anche fuori dai confini nazionali.

In Italia, però, Cutrone resta un profilo seguito con attenzione dal Pisa, intenzionato a rafforzarsi in vista del ritorno in Serie A. Proprio in merito all’attaccante, il presidente nerazzurro Corrado ha evitato di rilasciare dichiarazioni, sottolineando di non commentare "situazioni che potrebbero verificarsi".