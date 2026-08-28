Rui Costa torna a Firenze: sarà presente alla partita e ai festeggiamenti

Rui Costa torna a Firenze: sarà presente alla partita e ai festeggiamentiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Ieri alle 23:10Primo Piano
di Redazione FV

Domani, come scritto sui social dalla giornalista Rai Sara Meini, al Franchi sarà in tribuna a vedere la partita Fiorentina-Frosinone e parteciperà ai festeggiamenti in occasione del centenario della Fiorentina anche Rui Costa. Il campione portoghese, che con la maglia viola ha fatto sognare tutti i tifosi della Fiorentina, torna a Firenze nel giorno più speciale della storia del club gigliato.