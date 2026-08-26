Vincenzo Italiano: "L'obiettivo del Besiktas è essere in Europa"

vedi letture

Vincenzo Italiano predica massima attenzione. Alla vigilia della gara decisiva contro lo Zalgiris Kaunas, l’allenatore del Besiktas ed ex Fiorentina ha invitato la sua squadra a non abbassare la guardia e a mantenere alta la concentrazione per completare il cammino nei playoff di Europa League, partendo dal vantaggio maturato nella sfida d’andata. "Abbiamo superato finora due turni. Il nostro obiettivo è qualificarci all’Europa League e sappiamo quanto sarebbe importante riuscirci. Domani vogliamo fare un’altra buona partita e ottenere il risultato necessario per restare in Europa League", ha dichiarato Italiano, sottolineando l’importanza dell’appuntamento.

Il tecnico ha poi utilizzato come monito quanto successo al Celtic, protagonista di un’inattesa eliminazione contro il LASK. La formazione scozzese, dopo aver vinto 3-0 la gara d’andata, è stata infatti travolta 5-1 al ritorno dopo i tempi supplementari, vedendo così sfumare la qualificazione. Un episodio che Italiano ha voluto ricordare ai suoi per ribadire come il discorso sia tutt’altro che chiuso.

"Abbiamo vinto la prima partita, ma ieri abbiamo visto una squadra che partiva dallo stesso risultato e che alla fine è stata eliminata. Per questo non possiamo sentirci tranquilli", ha ribadito l’allenatore.

Il messaggio rivolto al Besiktas è quindi inequivocabile: nessun calcolo e massima intensità fino al triplice fischio. La qualificazione va conquistata sul campo, senza lasciare spazio a distrazioni. "Domani dobbiamo restare concentrati fino alla fine e cercare di vincere. Il nostro obiettivo è essere in Europa".