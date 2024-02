UFFICIALE, Pezzella rinnova col Betis fino al 2026

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

German Pezzella ha rinnovato col Betis Siviglia fino al 2026. A comunicarlo è il club andaluso, che informa come il difensore ex Fiorentina abbia firmato un nuovo contratto di due anni. Il video dell'annuncio, come spesso accade in casa biancoverde, è da vedere dall'inizio alla fine con un chiaro riferimento al celebre videogame "The Legend of Zelda". Di seguito il video: