UFFICIALE, Lucchesi è il nuovo dg del Monterosi

Fabrizio Lucchesi, dirigente blasonato del calcio italiano, nonché ex direttore generale della Fiorentina nel 2003, è ufficialmente il direttore generale del Monterosi Fc, squadra neopromossa in LegaPro. “Con Fabrizio era un appuntamento del destino, l’ho colto al volo… ma anche lui mi ha colto“, queste le parole di benvenuto del presidente Luciano Capponi per lo scudettato Dg. Lucchesi, tra le altre cose, ha parlato con FirenzeViola.it alcuni giorni fa di vari temi inerenti la Fiorentina (CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA).