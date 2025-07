Folorunsho è la prima opzione per il centrocampo del Cagliari: la situazione

vedi letture

Dopo aver ufficializzato i riscatti di Caprile, Adopo e Piccoli e definito l’arrivo di Gennaro Borrelli, attaccante in uscita dal Brescia, il Cagliari prosegue il lavoro sul mercato in entrata. L’obiettivo principale resta il rafforzamento del centrocampo, da mettere a disposizione di Fabio Pisacane.

Il nome in cima alla lista è quello di Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli, considerato fuori dal progetto tecnico già dalla scorsa stagione. Nell’ultimo campionato, infatti, Folorunsho è stato ceduto in prestito alla Fiorentina, con cui ha collezionato 14 presenze in Serie A e 5 in Conference League. I viola hanno scelto di non esercitare il riscatto e il classe ’96 è così rientrato in Campania, ma resta sul mercato. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Guido Angelozzi sta lavorando per portarlo in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tra le alternative individuate per sostituire Makoumbou, trasferitosi in Turchia, ci sono anche Tommaso Pobega (Bologna), Luca Mazzitelli (Como) e Matteo Pessina (Monza).